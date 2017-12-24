18:54 24 декабря | Волейбол

Маммадова - MVP "Финала четырех" Кубка России


Волейболистка казанского "Динамо" Наталья Маммадова признана самым ценным  игроком "Финала четырех" Кубка России, сообщает официальный сайт клуба из столицы Татарстана. Сегодня, 24 декабря, "Динамо" обыграло "Енисей" (3:0), третье место занял "Протон".

Полный список победительниц в индивидуальных номинациях выглядит следующим образом:

Лучшая нападающая: Наталья Малых ("Енисей");
Лучшая блокирующая: Анастасия Самойленко ("Динамо-Казань");
Лучшая подающая: Мария Фролова ("Енисей");
Лучшая связующая: Евгения Старцева ("Динамо-Казань");
Лучшая либеро: Екатерина Уланова ("Динамо-Казань");
MVP: Наталья Маммадова ("Динамо-Казань").

Когда Малых мало. "Динамо-Казань" – обладатель Кубка России

Дополнительная информация

http://www.dinamo-kazan.com/news/?id=2252

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