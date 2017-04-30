Казанский "Зенит" стал победителем волейбольной Лиги чемпионов

Казанский "Зенит" обыграл итальянскую "Перуджу" в решающем матче "Финала четырех" волейбольной Лиги чемпионов. Игра, которая прошла в Риме, завершилась в трех партиях (15:25, 23:25, 14:25).
"Зенит" в третий раз подряд и в пятый раз в истории стал победителем турнира.
Лига чемпионов
Мужчины
Финал
"Перуджа" (Италия) - "Зенит-Казань" (Россия) - 0:3 (15:25, 23:25, 14:25)
🏆🏆🏆🏆🏆– VC Zenit Kazan (@volleyzenit) 30 апреля 2017 г.
МЫ ПОБЕДИТЕЛИ ЛИГИ ЧЕМПИОНОВ!
ТРЕТИЙ РАЗ ПОДРЯД И ПЯТЫЙ РАЗ В ИСТОРИИ🔝
ЛУЧШИЕ В ЕВРОПЕ #ЗЕНИТКАЗАНЬ🇷🇺#ЗенитКазань #ЛЮДИZ #CLF4Rome pic.twitter.com/s1xrVSodo0
Дополнительная информация
http://volleyball.sport-express.ru/men/champions/2016-2017/playoff/
rusfed 2.0
Кто тут эксперт в волейболе? Зайцева, на мой взгляд, напрасно в доигровку перевели. Лишились шикарной диагонали и приобрели кучу ошибок от Ивана
21:59
bezik
По хорошему, все призы должны дать игрокам Зенита. Каток! Может только лучшего блокирующего другой команде ибо всего 6 партий сыграли
21:55
ukl
А мне Бутко понравился. Может не гений, но стабильный и умелый пасующий. Он должен быть №1 в сборной. На мой вкус - гораздо лучше Гранина! А Казань - с победой!!! Очень рад за наш волейбол!
21:54
bezik
Легко. И как с Зенитом бороться в России?
21:54
rusfed 2.0
Респект фанам Перуджи. Антураж у Ф4 был шикарный
21:52
karlikf1
Все новости на первой полосе посвящены игре поросей с конями. Это - да, это была игра века, игра двух суперклубов как минимум европейского уровня! Наш, российский волейбольный клуб выиграл главный европейский клубный трофей - маленькая заметочка сбоку.
21:51
rusfed 2.0
Рад за Макса. Надеюсь, в сборной он будет так же уверен в себе
21:51
rusfed 2.0
Игра Казани довольно прямолинейная и незатейливая (на мой персональный вкус), но безупречная и без единого слабого звена. Швейцарский часовой механизм. Перфектность в простоте и надежности
21:50
marksan
grad45____ Увы, но у нас в СЭ минимум 6-8 страниц занимает футбол! Какой волейбол? Какой гандбол? Какой баскетбол? Всё это умещается маленькими буквами на полях газеты! И мы хотим что-то и где-то выигрывать? Помню показывали чемпионат по баскетболу студенческой лиги США! Сколько мальчишек тогда мечтали стать такими же? В спорт-газете, как и на экране нет места для таких передач! А потом г-н Мутко будет сказки рассказывать о рАзвитом спорте в России ВВП!
21:50
Джон....Сильвер
В этом сезоне наши волейбольные клубы взяли 3 кубка из 6 в Европе! Весьма не дурно!
21:49
Анастасия Волочкова
Браво парни!Теперь от радости не уснуть!У Италии-0 побед в еврокубках в этом сезоне(4 финала),у России-3 победы(3 финала)!
21:48
rusfed 2.0
Рад, что выиграла команда, а не одни лишь Леон с Андерсоном, заложником которых Зенит в последние годы стал. Леон мог вообще на игру не разогреваться, хотя шоу своего имени этот главный талант мирового волйбола в третьеей партии выдал отменное
21:47
Catarzina
что и требовалось доказать - ликуй Казань ! Урра
21:47
duha1_1_1
Браво!!! Раздавили как слон моську......... В одну калиточку!!!!
21:47
Джон....Сильвер
Действительно разгром! Только во втором сете итальянцы пытались навязать борьбу. Спасибо Зениту за титул!
21:47
rusfed 2.0
Вот это разгром! Как асфальтовым катком прошлись
21:44
grad45
marksan, ____________ он молодчик!
21:44
Glaosen
Спам Вот интересно, будет ли эта новость во главе новостей, где мы уже который раз первые в ЛЧ, где в футболе и не снилось. СЭ-не стыдно? ---------------- тот же вопрос, хотя я уже давно привык
21:43
marksan
grad45_____ Какая фантастика? Третий раз подряд выиграть эту лигу - это систематика, А Алекно - великий тренер!
21:43
grad45
Почему нет фото? Почему нет на первой странице развёрнутой статьи? А ведь это как в футболе Лига чемпионов... Этот титул просто так не завоёвывается...
21:43
Спам
grad45, это не фантастика, в волейболе нас боятся и уважают, это не футбол, который постоянно мусолят, а играть наши как не умели так и не умеют
21:42
marksan
Ребятам и тренеру большие поздравления! Молодцы!
21:41
grad45
Казанский волейбольный "Зенит" стал победителем Лиги чемпионов. ФАНТАСТИКА!!! Ураааааа!
21:41
Спам
Вот интересно, будет ли эта новость во главе новостей, где мы уже который раз первые в ЛЧ, где в футболе и не снилось. СЭ-не стыдно?
21:41
Versus67
Круты.
21:40