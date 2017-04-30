Казанский "Зенит" стал победителем волейбольной Лиги чемпионов

Казанский "Зенит" обыграл итальянскую "Перуджу" в решающем матче "Финала четырех" волейбольной Лиги чемпионов. Игра, которая прошла в Риме, завершилась в трех партиях (15:25, 23:25, 14:25).

"Зенит" в третий раз подряд и в пятый раз в истории стал победителем турнира.

Лига чемпионов

Мужчины

Финал

"Перуджа" (Италия) - "Зенит-Казань" (Россия) - 0:3 (15:25, 23:25, 14:25)