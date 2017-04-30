21:37 | ВОЛЕЙБОЛ

Казанский "Зенит" стал победителем волейбольной Лиги чемпионов

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Казанский "Зенит" обыграл итальянскую "Перуджу" в решающем матче "Финала четырех" волейбольной Лиги чемпионов. Игра, которая прошла в Риме, завершилась в трех партиях (15:25, 23:25, 14:25). 

"Зенит" в третий раз подряд и в пятый раз в истории стал победителем турнира.

Лига чемпионов

Мужчины

Финал

"Перуджа" (Италия) - "Зенит-Казань" (Россия) - 0:3 (15:25, 23:25, 14:25)

Дополнительная информация

http://volleyball.sport-express.ru/men/champions/2016-2017/playoff/

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КОММЕНТАРИИ (25)
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rusfed 2.0

Кто тут эксперт в волейболе? Зайцева, на мой взгляд, напрасно в доигровку перевели. Лишились шикарной диагонали и приобрели кучу ошибок от Ивана

21:59

bezik

По хорошему, все призы должны дать игрокам Зенита. Каток! Может только лучшего блокирующего другой команде ибо всего 6 партий сыграли

21:55

ukl

А мне Бутко понравился. Может не гений, но стабильный и умелый пасующий. Он должен быть №1 в сборной. На мой вкус - гораздо лучше Гранина! А Казань - с победой!!! Очень рад за наш волейбол!

21:54

bezik

Легко. И как с Зенитом бороться в России?

21:54

rusfed 2.0

Респект фанам Перуджи. Антураж у Ф4 был шикарный

21:52

karlikf1

Все новости на первой полосе посвящены игре поросей с конями. Это - да, это была игра века, игра двух суперклубов как минимум европейского уровня! Наш, российский волейбольный клуб выиграл главный европейский клубный трофей - маленькая заметочка сбоку.

21:51

rusfed 2.0

Рад за Макса. Надеюсь, в сборной он будет так же уверен в себе

21:51

rusfed 2.0

Игра Казани довольно прямолинейная и незатейливая (на мой персональный вкус), но безупречная и без единого слабого звена. Швейцарский часовой механизм. Перфектность в простоте и надежности

21:50

marksan

grad45____ Увы, но у нас в СЭ минимум 6-8 страниц занимает футбол! Какой волейбол? Какой гандбол? Какой баскетбол? Всё это умещается маленькими буквами на полях газеты! И мы хотим что-то и где-то выигрывать? Помню показывали чемпионат по баскетболу студенческой лиги США! Сколько мальчишек тогда мечтали стать такими же? В спорт-газете, как и на экране нет места для таких передач! А потом г-н Мутко будет сказки рассказывать о рАзвитом спорте в России ВВП!

21:50

Джон....Сильвер

В этом сезоне наши волейбольные клубы взяли 3 кубка из 6 в Европе! Весьма не дурно!

21:49

Анастасия Волочкова

Браво парни!Теперь от радости не уснуть!У Италии-0 побед в еврокубках в этом сезоне(4 финала),у России-3 победы(3 финала)!

21:48

rusfed 2.0

Рад, что выиграла команда, а не одни лишь Леон с Андерсоном, заложником которых Зенит в последние годы стал. Леон мог вообще на игру не разогреваться, хотя шоу своего имени этот главный талант мирового волйбола в третьеей партии выдал отменное

21:47

Catarzina

что и требовалось доказать - ликуй Казань ! Урра

21:47

duha1_1_1

Браво!!! Раздавили как слон моську......... В одну калиточку!!!!

21:47

Джон....Сильвер

Действительно разгром! Только во втором сете итальянцы пытались навязать борьбу. Спасибо Зениту за титул!

21:47

rusfed 2.0

Вот это разгром! Как асфальтовым катком прошлись

21:44

grad45

marksan, ____________ он молодчик!

21:44

Glaosen

Спам Вот интересно, будет ли эта новость во главе новостей, где мы уже который раз первые в ЛЧ, где в футболе и не снилось. СЭ-не стыдно? ---------------- тот же вопрос, хотя я уже давно привык

21:43

marksan

grad45_____ Какая фантастика? Третий раз подряд выиграть эту лигу - это систематика, А Алекно - великий тренер!

21:43

grad45

Почему нет фото? Почему нет на первой странице развёрнутой статьи? А ведь это как в футболе Лига чемпионов... Этот титул просто так не завоёвывается...

21:43

Спам

grad45, это не фантастика, в волейболе нас боятся и уважают, это не футбол, который постоянно мусолят, а играть наши как не умели так и не умеют

21:42

marksan

Ребятам и тренеру большие поздравления! Молодцы!

21:41

grad45

Казанский волейбольный "Зенит" стал победителем Лиги чемпионов. ФАНТАСТИКА!!! Ураааааа!

21:41

Спам

Вот интересно, будет ли эта новость во главе новостей, где мы уже который раз первые в ЛЧ, где в футболе и не снилось. СЭ-не стыдно?

21:41

Versus67

Круты.

21:40