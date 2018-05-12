Иван Зайцев: "Перуджа" рассчитывала на большее в матче с "Зенитом" в Лиге чемпионов"

Доигровщик "Перуджи" Иван Зайцев после поражения от "Зенита-Казани" в полуфинале Лиги чемпионов (0-3, 22:25, 20:25, 20:25) отметил, что его команда будет играть на победу с "Кендзежин Козле" в противостоянии за третье место.



- Конечно, мы рассчитывали на большее, но мы знали, с кем мы играем, - сказал доигровщик "Перуджи" Иван Зайцев. - С самого начала у "Зенита" пошла подача и нам было очень тяжело. Мы ждали таких подач, таких атак, но ничего не смогли противопоставить им. У "Зенита" шли даже планеры, которые падали.

- Матч за третье место для вас что-то значит?

- Конечно. Никто не хочет проигрывать. Будем выходить, и играть на победу.

- Говорят, что Вильфредо Леон в следующем году станет вашим партнером…

- Ходят такие слухи (улыбается). Пока официально об этом еще не объявлено, но если так, то это огромное усиление. (Артур ЕНИКЕЕВ)