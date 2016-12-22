18:07 | ВОЛЕЙБОЛ

Евгения Старцева: "К Олимпиаде я шла не один год, а за два дня меня отправили домой"

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Волейболистка казанского "Динамо" Евгения Старцева в интервью "Р-Спорт" отказалась комментировать причины, по которым не поехала на Олимпиаду в Рио. На Играх россиянки под руководством Юрия Маричева добрались до четвертьфинала.

- Вы не говорили с журналистами об Олимпиаде после того как вас не взяли в Рио…

- А мне не о чем говорить, если честно.

- Игрока основного состава, который прошел с командой предолимпийский отбор, выиграл чемпионат Европы, не берут на Олимпиаду. Это очень странно, на мой взгляд.

- Это было решение главного тренера. И все.

- Как вам сообщили об этом?

- Меня вызвали к нему и сказали: "Женя, ты едешь домой". Все.

- Был стресс от услышанного?

- Да, конечно. Я шла к Олимпиаде многие годы…

- Футболисты иногда отказываются от выступлений за сборную, когда их не берут на важные турниры. Таких мыслей у вас нет?

- Сейчас я хочу думать о клубном чемпионате на 100 процентов и не отвлекаться на мысли о том, что будет дальше. Прошло совсем мало времени, и на самом деле это было очень тяжело для меня. Я в сборной шла к этому не один год, я провела там все лето, у меня не было отпуска. А за два дня до вылета меня отправили домой…. Раз тренер так решил, значит, так было нужно.

Дополнительная информация

http://rsport.ru/interview/20161222/1114116247.html

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КОММЕНТАРИИ (1)
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defender_8

Какой это тренер, мы увидели до Рио, во время Рио. Во время тай-аута что-то бормочет под нос, делает замены, просит повторы с умным выражением лица и с таким же выражением проигрывает.Зачем он согласился рулить женской сборной, останется страшной тайной. может быть он парень неплохой, но его сборная была самой беспомощной за многие годы.

18:49

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