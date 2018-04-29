Александр Климкин: "Надо признать, что казанский "Зенит" сильнее питерского"

Главный тренер "Зенита" (Санкт-Петербург) Александр Климкин считает, что одноименный казанский клуб в данный момент сильнее. В третьем матче финальной серии чемпионата России казанский "Зенит" взял верх и завоевал золотые медали.

– Хотели выиграть, все для этого делали. Наш ресурс был на максимуме, тогда как казанский "Зенит" может включить и вторую скорость, и третью скорость, и все равно будет побеждать, – цитирует "Р-Спорт" Климкина. – Не зря они - лучшая команда мира. Мы сделали все, что могли, пытались противостоять им. Но на данный момент надо признать, что мы слабее казанской команды. Но это на данный момент. Дальше будем работать.