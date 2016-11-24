Женская сборная России сыграет с Турцией, Болгарией и Украиной на чемпионате Европы

По итогам жеребьевки в Баку определились соперники женской сборной России в групповом турнире чемпионата Европы 2017 года. Ими стали команды Турции, Болгарии и Украины. Россиянки сыграют в группе C, встречи которой пройдут в Баку. Чемпионат Европы пройдет с 20 сентября по 1 октября в Азербайджане и Грузии.

В других группах сыграют:

Группа А (Баку): Азербайджан, Германия, Польша, Венгрия;

Группа В (Тбилиси): Грузия, Италия, Хорватия, Белоруссия;

Группа D (Гянджа/Гейгель): Сербия, Нидерланды, Бельгия, Чехия.