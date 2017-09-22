Женская сборная России победила Украину в первом матче чемпионата Европы

Российские волейболистки обыграли команду Украины в первом матче чемпионата Европы-2017 в Баку. Встреча закончилась в пяти сетах со счетом 25:18, 20:25, 25:23, 23:25, 15:13.

Следующий матч россиянки проведут 23 сентября против команды Турции.

Чемпионат Европы

Женщины

Группа C

Украина - Россия - 2:3 (18:25, 25:20, 23:25, 25:23, 13:15)