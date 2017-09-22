Женская сборная России победила Украину в первом матче чемпионата Европы

Российские волейболистки обыграли команду Украины в первом матче чемпионата Европы-2017 в Баку. Встреча закончилась в пяти сетах со счетом 25:18, 20:25, 25:23, 23:25, 15:13.
Следующий матч россиянки проведут 23 сентября против команды Турции.
Чемпионат Европы
Женщины
Группа C
Украина - Россия - 2:3 (18:25, 25:20, 23:25, 25:23, 13:15)
т. Сухов
Игра - полный отстой... Примитивно, без мысли, до пола не добивают... И это с Украиной! Печалька.
17:05
alexway.67
это пи..ец а не команда. по первой игре с Украиной сложилось впечатление, что они в первый раз на площадке. если с Украиной так играем, то Турция нас просто размажет, осталось проиграть Болгарии и ехать домой отдыхать, чтоб не позориться против Италии и Сербии. С такой игрой все равно ничего не светит. Ни подачи, ни атаки,ни приема. Самые слабые в группе украинки дают за розыгрыш атаковать по тр раза, а мы не можем забить. Уничтожили российский женский волейбол. Тренеры - старый маразматик и молодой недоучка
17:03
grey174
Тяжело как-то вкатываемся в чемпионат.....
16:59