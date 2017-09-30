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00:59 | Волейбол — Чемпионат Европы

Светлана Крючкова: "Не могу дать оценку игре сборной - мы просто не играли"


Либеро сборной России Светлана Крючкова критически оценила игру команды в 1/4 финала чемпионата Европы против Турции (0:3). Россиянки встречались с Турцией в групповом турнире и победили 3:1.

- Не могу дать оценку игре сборной России, так как мы просто не играли, - цитирует "Р-Спорт" Крючкову. - Не получилось ничего, мы не смогли сделать и половины того, что показали в игре в группе. Сейчас думаю, что лучше было бы им проиграть в группе, чтобы было больше злости и агрессии сегодня.

Команда Турции сыграла так, как она умеет, а мы не смогли их остановить и даже помешать. Эмоций у нас было много, но турчанки с первого и до последнего мяча бились, как в последний раз.

Дополнительная информация

https://rsport.ria.ru/volleyball/20170930/1126495709.html

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