Максим Михайлов: "MVP? Выделять одного – неправильно"

Диагональный сборной России Максим Михайлов, признанный MVP победного для команды чемпионата Европы, отметил, что он не опустил руки, несмотря на неудачную игру в первой половине финала против Германии (3:2). Он остался доволен тем, что ему удалось поймать свою игру последних партиях решающего матча.

– Что творилось в душе во время финала лично у вас? В первых сетах ведь не шли ни подачи, ни атаки, но в решающий момент ошибок вы уже не допускали. Тай-брейк вообще отыграли прекрасно.

– У меня нет секретов по этой части. Есть простое правило: всегда бороться до конца. Спорт состоит из черных и белых полос. Да, первая половина матча у меня не получалась, но я продолжал верить в лучшее, не опускал рук – и, к счастью, в последних партиях поймать свою игру удалось.

– Вас признали MVP этого чемпионата Европы. Значимая вишенка на торте победы?

– Я убежден, что в коллективном виде спорта значение имеет только командная победа. И будь моя воля, все индивидуальные призы я бы отменил вообще. Ведь в личном успехе каждого игрока есть заслуга многих партнеров по команде. Выделять одного – неправильно. (Владимир ИВАНОВ)

Полная версия интервью Максима Михайлова



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