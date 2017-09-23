Константин Ушаков: "Погасили эмоции турчанок двумя результативными блоками"

Главный тренер женской сборной России Константин Ушаков после победы над Турцией (3:1) в матче группового турнира чемпионата Европы отметил, что подопечные двумя результативными блоками погасили эмоции соперника в третьей партии.

Отметим, что в середине третьего сета главный тренер турчанок Джованни Гвидетти устроил споры с арбитром, за что был удален до конца партии.

- Нас тот момент, когда соперники спорили в третьем сете, не коснулся. У турчанок из-за этого был эмоциональный всплеск, который мы погасили двумя блоками в концовке партии, - цитирует "Р-Спорт" Ушакова. - Сегодня ушло предстартовое волнение, и мы играли более осознанно против команды Турции. Три партии против турчанок были очень напряженные, очень хорошего качества. Была борьба двух хороших команд.

В четвертом сете, видимо, не пошла игра у соперника, они стали делать замены, что привело нас в расслабленное состояние. Что касается ротации состава, то мы надеемся на всех 14 игроков, иначе не везли бы сюда и не выпускали их. У нас отличные 14 игроков, на которых мы всегда рассчитываем и готовы всегда предоставить им игровое время, если требует ситуация.