Екатерина Панкова: "С нетерпением жду мнения папы по поводу сегодняшней игры"

Капитан женской сборной России Екатерина Панкова после победы над командой Украины (3:2) в первом матче чемпионата Европы отметила, что ждет мнения об игре от своего отца, известного тренера Вадима Панкова. По ее словам, он стремиться к золотым медалям на турнире.

– Это мой третий чемпионат Европы, – цитирует Панкову пресс-служба турнира. – Хоть у меня уже две золотые медали, я все еще голодна до побед и хочу завоевать третий титул подряд. Мой отец дома пристально следить за нами и поддерживает. С нетерпением жду его мнения по поводу сегодняшней игры.