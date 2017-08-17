Дмитрий Ковалев перенес операцию и пропустит чемпионат Европы

Главный тренер сборной России по волейболу Сергей Шляпников сообщил, что капитан команды Дмитрий Ковалев перенес операцию и не сможет сыграть на чемпионате Европы. 26-летнему игроку потребуется два месяца на восстановление.

– Дмитрий Ковалев перенес операцию и не будет участвовать в чемпионате Европы. Мы знали об этом заранее и шли в ущерб комплектованию с тем, чтобы дать игроку как следует залечить травму, – приводит "Р-Спорт" слова Шляпникова. – После операции ему нужно два месяца на восстановление. Но в следующем году он будет полноценным игроком сборной России без всяких проблем и скидок.

Мужская национальная команда проводит сбор в Новогорске в рамках подготовки к чемпионату Европы, который пройдет в Польше с 24 августа по 3 сентября.