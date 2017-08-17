16:28 | ВОЛЕЙБОЛ — Чемпионат Европы

Дмитрий Ковалев перенес операцию и пропустит чемпионат Европы

Главный тренер сборной России по волейболу Сергей Шляпников сообщил, что капитан команды Дмитрий Ковалев перенес операцию и не сможет сыграть на чемпионате Европы. 26-летнему игроку потребуется два месяца на восстановление.

– Дмитрий Ковалев перенес операцию и не будет участвовать в чемпионате Европы. Мы знали об этом заранее и шли в ущерб комплектованию с тем, чтобы дать игроку как следует залечить травму, – приводит "Р-Спорт" слова Шляпникова. – После операции ему нужно два месяца на восстановление. Но в следующем году он будет полноценным игроком сборной России без всяких проблем и скидок.

Мужская национальная команда проводит сбор в Новогорске в рамках подготовки к чемпионату Европы, который пройдет в Польше с 24 августа по 3 сентября.

Дополнительная информация

https://rsport.ria.ru/volleyball/20170817/1124381389.html

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