Борис Колчин: "Надеюсь, московское "Динамо" еще удивит весь мир в Лиге чемпионов"

Главный тренер московского "Динамо" Борис Колчин после матча 3-го тура Лиги чемпионов против "Скры" (2:3) отметил, что поляки заслуженно победили. Специалист также добавил, что соперник переиграл его команду на приеме и подаче.
– Нам обидно, наверное, уже распрощаться с Европой на сегодня, – цитирует "Р-Спорт" Колчина. – Пока шансы есть. Может быть, мы еще удивим весь мир и что-нибудь покажем на выезде в Польше. Ждем возвращения Юрия Бережко. Очень важно, успеет ли он восстановиться к этому матчу. У нас три доигровщика, и у каждого свои плюсы и минусы.
"Скра" переиграла нас на подаче и приеме. От этого в центре было все настолько безнадежно. Если недопрыгиваешь до своего соперника, тогда будет сложно. Вымучили два сета. Паша Круглов как всегда на высоте был. Мы рискнули в пятом сете на подаче, но не получилось. Это и есть мастерство. "Скра" выиграла заслуженно.
Претензий нет к Дику Коою, хотя хотелось бы, чтобы он как иностранец взял на себя роль лидера. В "Динамо" ярко выраженного лидера по характеру, по эмоциям не хватает, нет такого игрока на площадке. По игре это Паша Круглов. Хотелось бы, чтобы и Коой был таким же.
Напомним, что "Динамо" занимает 4-е место турнирной таблицы группы C, уступая "Скре" по дополнительным показателям.
rusfed 2.0
Grey Owl. 00:35. Да, каждый отчасти прав, все так. Я безусловно неправ, назвав французом средненькими, из-за этого угодил в засаду ) Но главная мысль dintos, с которой я согласен, - сила и уровень нашего чемпионата ниже, чем об этом принято судить по успехам Казани
00:43
Grey Owl
rusfed 2.0, я соглашусь, но иногда французы собирают настоящие сборные Мира. Вспомни Пари Воллей-14, который обыграл нашу суперзвёздную тогда Губернию. И вот сейчас: там Буайе, 2 сильных доигровщика Луати и серб Михайлович и канадский блокирующий ВанДорн. А Канада, если кто забыл, нас на МЛ обыграла в прошлом году.
00:35
rusfed 2.0
Grey Owl. 00:07. Ну да, перегнул я чуток палку. Но когда мы говорим об уровне росчемпионата, мы французов даже не вспоминаем, согласись? Мы ставим себя на один уровень с итальянцами (что есть большое заблуждение), ну или на крайний случай вспоминаем о поляках
00:12
Grey Owl
rusfed 2.0... ты вроде в волейболе разбираешься?.. Шомон - средний клуб??? Претендент на финал 4-х как по мне. Там один Буайе чего стоит - лидер сборной Франции.
00:07
Don Miguel
Я вас не понимаю. Локо вынес Скру 3-0, "средненький" Шомон, которого вчера Локо обыграл, твердо второй после Локо, Если Динама не умеет играть, при чем здесь наш чемпионат? Лигу чемпионов мы выигрываем, чемпионат мира среди клубов тоже. Не только Зенит, еще и Локо и Белогорье. Где чемпионат сильнее? В Бангладеш?
00:01
rusfed 2.0
Да нет, dintos говорит о низком уровне всего чемпионата, который скрыт за успехами Казани. Я с этим согласен. Новосибирск вчера тоже на тоненького выиграл, кстати - у средненького французского клуба. И это с Гроцером в составе, который стоит миллион - наверняка столько, сколько французский клуб целиком. Динамо же у нас - второй по бюджету в чемпионате, совсем немного отстает от Казани. В Белгороде - тоже одни олимпийские чемпионы в составе, по определению недешевые. Ну и где выхлоп?
23:44 17 января
Grey Owl
Всё ещё поправимо, 2 домашние игры - это потенциально 6 очков.
23:41 17 января
Grey Owl
А я вот не согласен. Казань виновата, что они такие сильные? Они вон клубный чемпионат Мира для России выиграли - и вам плохо?.. Я не болельщик Зенита, они вон полсостава отдали в питерский клуб, чтобы другие тоже развивались. А в Динамо сами виноваты - надо сразу тренера было нормального ставить и 2 легионеров брать, у нас всего 2 разрешают, а у них недобор! Парадокс.
23:36 17 января
Григорич
Согласен с dintos полностью. А Динамо только и может собраться на игру со своим принципиальным соперником Белогорьем.
23:25 17 января
dintos
Пора уже не трепаться на каждом углу,что наш чемп сильнейший в мире.Если наша вторая команда по прошлому году проигрывает дома третьей польской,то надо свои амбиции засунуть в одно место,и разбираться,почему такое происходит.А происходит то,что есть Казань и все остальные.Вообщем,дерьмом наш чемп попахивает...
22:37 17 января