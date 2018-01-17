Борис Колчин: "Надеюсь, московское "Динамо" еще удивит весь мир в Лиге чемпионов"

Главный тренер московского "Динамо" Борис Колчин после матча 3-го тура Лиги чемпионов против "Скры" (2:3) отметил, что поляки заслуженно победили. Специалист также добавил, что соперник переиграл его команду на приеме и подаче.

– Нам обидно, наверное, уже распрощаться с Европой на сегодня, – цитирует "Р-Спорт" Колчина. – Пока шансы есть. Может быть, мы еще удивим весь мир и что-нибудь покажем на выезде в Польше. Ждем возвращения Юрия Бережко. Очень важно, успеет ли он восстановиться к этому матчу. У нас три доигровщика, и у каждого свои плюсы и минусы.

"Скра" переиграла нас на подаче и приеме. От этого в центре было все настолько безнадежно. Если недопрыгиваешь до своего соперника, тогда будет сложно. Вымучили два сета. Паша Круглов как всегда на высоте был. Мы рискнули в пятом сете на подаче, но не получилось. Это и есть мастерство. "Скра" выиграла заслуженно.

Претензий нет к Дику Коою, хотя хотелось бы, чтобы он как иностранец взял на себя роль лидера. В "Динамо" ярко выраженного лидера по характеру, по эмоциям не хватает, нет такого игрока на площадке. По игре это Паша Круглов. Хотелось бы, чтобы и Коой был таким же.

Напомним, что "Динамо" занимает 4-е место турнирной таблицы группы C, уступая "Скре" по дополнительным показателям.