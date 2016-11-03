Выступление триатлонистов на Олимпиаде признано неудовлетворительным

Главный тренер сборной России Дмитрий Бутков подчеркнул, что экспертный совет министерства спорта РФ признал неудовлетворительным выступление команды на Олимпийских играх в Рио-де-Жанейро. Лучшие из россиян - Игорь Полянский и Александра Разаренова - заняли 31-е и 20-е места соответственно.

- Выступление было признано неудовлетворительным, оно действительно было не очень успешное на Олимпиаде, - приводит "Р-Спорт" слова Буткова. - Положительные моменты, конечно, были, но основным критерием является результат на Олимпиаде. При таком результате никакой другой оценки быть не может, это нормально.

В программе подготовки есть определенные "маркеры" - выступление на ключевых стартах. Мы достаточно успешно выступали на чемпионатах Европы, в этом году была медаль у Дмитрия Полянского, это один из показателей, что подготовка шла вполне удовлетворительно. Другой показатель - выступление на предолимпийских соревнованиях в Рио за год до Игр, там мы вполне нормально выступили, заняли запланированные 5-е и 8-е места. Вполне положительно тоже.

И еще один важный критерий - количество завоеванных олимпийских лицензий, у нас впервые максимально возможное - шесть из шести. Это тоже вполне положительный итог работы за четыре года. Но само выступление в Рио не сложилось, были вполне нормальные спортивные причины, связанные с тактикой ведения гонки. Были допущены тактические просчеты, места заняты далекие. Выступление не такое, какое хотелось бы.