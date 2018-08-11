Франция выиграла смешанную эстафету на чемпионате Европы по триатлону, Россия - десятая

На чемпионате Европы по триатлону состоялась смешанная эстафета, которую выиграла сборная Франции. В тройку лучших также попали команды Швейцарии и Бельгии.

Сборная России заняла десятое место. За россиян выступали Анастасия Горбунова, Игорь Полянский, Екатерина Матюх и Дмитрий Полянский.

Соревнования проходили в рамках объединенного чемпионата Европы по летним видам спорта.

Объединенный чемпионат Европы по летним видам спорта

Триатлон

Глазго (Великобритания)

Смешанная эстафета

1. Франция 1.15.07

2. Швейцария + 0.11

3. Бельгия + 0.22…

10. РОССИЯ (Анастасия Горбунова, Игорь Полянский, Екатерина Матюх, Дмитрий Полянский) + 1.53.