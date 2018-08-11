Франция выиграла смешанную эстафету на чемпионате Европы по триатлону, Россия - десятая

На чемпионате Европы по триатлону состоялась смешанная эстафета, которую выиграла сборная Франции. В тройку лучших также попали команды Швейцарии и Бельгии.
Сборная России заняла десятое место. За россиян выступали Анастасия Горбунова, Игорь Полянский, Екатерина Матюх и Дмитрий Полянский.
Соревнования проходили в рамках объединенного чемпионата Европы по летним видам спорта.
Объединенный чемпионат Европы по летним видам спорта
Триатлон
Глазго (Великобритания)
Смешанная эстафета
1. Франция 1.15.07
2. Швейцария + 0.11
3. Бельгия + 0.22…
10. РОССИЯ (Анастасия Горбунова, Игорь Полянский, Екатерина Матюх, Дмитрий Полянский) + 1.53.