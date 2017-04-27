Веснина уступила Суарес Наварро во втором круге турнира в Штутгарте

Россиянка Елена Веснина в матче второго круга на турнире в Штутгарте в двух сетах проиграла испанке Карле Суарес Наварро.

Штутгарт (Германия)

Турнир WTA Porsche Tennis Grand Prix

Призовой фонд 710 900 долларов

Закрытые корты, грунт

Одиночный разряд

Второй круг

Суарес Наварро (Испания) – ВЕСНИНА (Россия) – 6:2, 6:4