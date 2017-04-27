Веснина уступила Суарес Наварро во втором круге турнира в Штутгарте

Россиянка Елена Веснина в матче второго круга на турнире в Штутгарте в двух сетах проиграла испанке Карле Суарес Наварро.
Штутгарт (Германия)
Турнир WTA Porsche Tennis Grand Prix
Призовой фонд 710 900 долларов
Закрытые корты, грунт
Одиночный разряд
Второй круг
Суарес Наварро (Испания) – ВЕСНИНА (Россия) – 6:2, 6:4
Айртон:)
Карлуша!)) Любовь моя!)) А третья будет по-любому!)) Вопрос только кто?!))
15:51
miker65
...нас мало, и нас все меньше... ...Под российским небесным флагом и девизом "Авось"!
15:50
ПРАВДОРУБ РОДЧЕНКОВ
Кузя --- домой , Весна --- домой....... Сахаркова--шугарпова, ТРЕТЬЕЙ будешь ?????
15:46