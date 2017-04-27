15:42 | Женская лига

Веснина уступила Суарес Наварро во втором круге турнира в Штутгарте

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Россиянка Елена Веснина в матче второго круга на турнире в Штутгарте в двух сетах проиграла испанке Карле Суарес Наварро.

Штутгарт (Германия)

Турнир WTA Porsche Tennis Grand Prix

Призовой фонд 710 900 долларов

Закрытые корты, грунт

Одиночный разряд

Второй круг

Суарес Наварро (Испания) – ВЕСНИНА (Россия) – 6:2, 6:4

Дополнительная информация

http://tennis.sport-express.ru/wta/stuttgart/2017/

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КОММЕНТАРИИ (3)
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Айртон:)

Карлуша!)) Любовь моя!)) А третья будет по-любому!)) Вопрос только кто?!))

15:51

miker65

...нас мало, и нас все меньше... ...Под российским небесным флагом и девизом "Авось"!

15:50

ПРАВДОРУБ РОДЧЕНКОВ

Кузя --- домой , Весна --- домой....... Сахаркова--шугарпова, ТРЕТЬЕЙ будешь ?????

15:46