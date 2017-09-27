Звонарева вышла в четвертьфинал турнира в Ташкенте, Александрова выбыла

Россиянка Вера Звонарева победила француженку Полин Пармантье в матче второго круга турнира в Ташкенте. Она отдала сопернице два гейма – 6:2, 6:0. В четвертьфинале Звонарева сыграет с победительницей встречи Яна Чепелова (Словакия) – Александра Крунич (Сербия).

Отметим, этот четвертьфинал станет для россиянки первым с февраля 2015 года на турнирах WTA.

Еще одна российская теннисистка Екатерина Александрова проиграла украинке Екатерине Козловой – 2:6, 3:6.

Ташкент (Узбекистан)

Турнир WTA Tashkent Open

Призовой фонд 226 750 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Второй круг

ЗВОНАРЕВА (Россия, Q) – Пармантье (Франция) – 6:2, 6:0

Козлова (Украина) – АЛЕКСАНДРОВА (Россия, 8) – 6:2, 6:3