Звонарева вышла в четвертьфинал турнира в Ташкенте, Александрова выбыла

Россиянка Вера Звонарева победила француженку Полин Пармантье в матче второго круга турнира в Ташкенте. Она отдала сопернице два гейма – 6:2, 6:0. В четвертьфинале Звонарева сыграет с победительницей встречи Яна Чепелова (Словакия) – Александра Крунич (Сербия).
Отметим, этот четвертьфинал станет для россиянки первым с февраля 2015 года на турнирах WTA.
Еще одна российская теннисистка Екатерина Александрова проиграла украинке Екатерине Козловой – 2:6, 3:6.
Ташкент (Узбекистан)
Турнир WTA Tashkent Open
Призовой фонд 226 750 долларов
Открытые корты, хард
Одиночный разряд
Второй круг
ЗВОНАРЕВА (Россия, Q) – Пармантье (Франция) – 6:2, 6:0
Козлова (Украина) – АЛЕКСАНДРОВА (Россия, 8) – 6:2, 6:3
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