Юлия Гергес: "Два года назад говорила Касаткиной, что ее ждет большое будущее"

Юлия Гергес, которой в субботу предстоит встретиться в финале "ВТБ Кубка Кремля" с Дарьей Касаткиной, отметила, что еще два года назад предсказывала россиянке большое будущее. Немка выразила радость по поводу предстоящей встречи.

– Впервые я сыграла с Дашей два года назад на турнире в Бухаресте. Тогда я победила, но при рукопожатии сказала ей, что ее ждет большое будущее, – подчеркнула Гергес. – С тех пор я продолжаю следить за ее результатами. У нее хорошая игра, которая уже помогла ей добиться высоких результатов, войти в Top-30 мирового рейтинга. Она нравится мне и как человек. Она отличается от многих других девочек. Она знает, как уважительно относится к другим людям и их результатам. Я рада, что мы сыграем завтра в финале, сможем разделить этот момент друг с другом. (Мария НИКУЛАШКИНА)