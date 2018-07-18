Юханна Ларссон - в четвертьфинале турнира в Гштааде

Шведка Юханна Ларссон вышла в четвертьфинал турнира в Гштааде. Вторая ракетка турнира победила швейцарку Леони Кунг.
Гштаад (Швейцария)
Турнир WTA Ladies Championship Gstaad by Ixion Services
Призовой фонд 226 750 долларов
Открытые корты, грунт
Одиночный разряд
Второй круг
Маркета Вондроушова (Чехия) - Элитца Костова (Болгария) - 6:4, 6:4
Юханна Ларссон (Швеция, 2) - Леони Кунг (Швейцария, WC) - 6:4, 6:1
Тамара Корпач (Германия) - Штефани Фегеле (Швейцария, 7) - 6:2, 6:0
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