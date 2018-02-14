Возняцки, Плишкова и Кербер вышли в третий круг турнира в Дохе

Состоялись матчи второго круга турнира в Дохе. Обыграв сових соперниц, в следующую стадию соревнований прошли датчанка Каролин Возняцки, чешка Каролина Плишкова, немки Ангелик Кербер и Юлия Гергес.
Доха (Катар)
Турнир WTA Qatar Total Open 2018
Призовой фонд 2 897 250 долларов
Открытые корты, хард
Одиночный разряд
Второй круг
Каролин Возняцки (Дания, 1) - Карина Виттхефт (Германия) - 6:2, 6:0
Каролина Плишкова (Чехия, 5) - Ализе Корне (Франция) - 6:2, 6:3
Ангелик Кербер (Германия, 8) - Саманта Стосур (Австралия) - 6:4, 6:1
Юлия Гергес (Германия, 9) - Барбора Стрыцова (Чехия) - 6:2, 3:6, 6:1
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