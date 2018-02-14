20:49 | Теннис — WTA

Возняцки, Плишкова и Кербер вышли в третий круг турнира в Дохе


Состоялись матчи второго круга турнира в Дохе. Обыграв сових соперниц, в следующую стадию соревнований прошли датчанка Каролин Возняцки, чешка Каролина Плишкова, немки Ангелик Кербер и Юлия Гергес.

Доха (Катар) 

Турнир WTA Qatar Total Open 2018 

Призовой фонд 2 897 250 долларов 

Открытые корты, хард 

Одиночный разряд 

Второй круг 

Каролин Возняцки (Дания, 1) - Карина Виттхефт (Германия) - 6:2, 6:0

Каролина Плишкова (Чехия, 5) - Ализе Корне (Франция) - 6:2, 6:3

Ангелик Кербер (Германия, 8) - Саманта Стосур (Австралия) - 6:4, 6:1

Юлия Гергес (Германия, 9) - Барбора Стрыцова (Чехия) - 6:2, 3:6, 6:1

Дополнительная информация

http://tennis.sport-express.ru/wta/doha/2018/

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