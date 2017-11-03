19:42 | Теннис — WTA

Возняцки объявила о помолвке с баскетболистом "Сан-Антонио"

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Датчанка Каролин Возняцки выйдет замуж за центрового "Сан-Антонио" Дэвида Ли. Чемпионка Итогового турнира WTA сообщила на своей странице в Инстаграме.

"В самый счастливый день в моей жизни я сказала "да" своей второй половине!", - написала Возняцки.

Возняцки в финале Итогового турнира WTA в Сингапуре обыграла американку Винус Уильямс со счетом 6:4, 6:4. Для датчанки это 27-й титул в карьере и второй в нынешнем сезоне. Она завершит год на третьем месте в рейтинге WTA.

 

Happiest day of my life yesterday saying yes to my soulmate❤️💍 @dlee042

Публикация от Caroline Wozniacki (@carowozniacki) Ноя 3 2017 в 8:58 PDT

 

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Материалы других СМИ
Материалы других СМИ
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КОММЕНТАРИИ (1)
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Thomas_Boy_

Предательница...( Как и Кастерова.

20:06