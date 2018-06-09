19:44 | Теннис — WTA

Веснина прокомментировала победу Халеп на Roland Garros


Россиянка Елена Веснина, которая 11 июня, вместе с Екатериной Макаровой станет первой ракеткой мира в парном разряде, в своем Твиттере поздравила румынку Симону Халеп с победой на Roland Garros.

- Симона! Ты заслуживаешь этот титул Roland Garros  больше, чем кто-либо. Поздравляю!, - написала Веснина.

26-летняя Халеп впервые выиграла турнир Большого шлема. В 4-й раз в карьере она вышла в финал турнира серии Большого шлема и в 3-й раз - в финал Roland Garros. 

Третий золотой. Халеп наконец-то выиграла Roland Garros

 

 

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