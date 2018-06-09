Веснина прокомментировала победу Халеп на Roland Garros

Россиянка Елена Веснина, которая 11 июня, вместе с Екатериной Макаровой станет первой ракеткой мира в парном разряде, в своем Твиттере поздравила румынку Симону Халеп с победой на Roland Garros.



- Симона! Ты заслуживаешь этот титул Roland Garros больше, чем кто-либо. Поздравляю!, - написала Веснина.



26-летняя Халеп впервые выиграла турнир Большого шлема. В 4-й раз в карьере она вышла в финал турнира серии Большого шлема и в 3-й раз - в финал Roland Garros.

Третий золотой. Халеп наконец-то выиграла Roland Garros