Веснина прокомментировала победу Халеп на Roland Garros

Россиянка Елена Веснина, которая 11 июня, вместе с Екатериной Макаровой станет первой ракеткой мира в парном разряде, в своем Твиттере поздравила румынку Симону Халеп с победой на Roland Garros.
- Симона! Ты заслуживаешь этот титул Roland Garros больше, чем кто-либо. Поздравляю!, - написала Веснина.
26-летняя Халеп впервые выиграла турнир Большого шлема. В 4-й раз в карьере она вышла в финал турнира серии Большого шлема и в 3-й раз - в финал Roland Garros.
Simonaa!You deserve this title more then anyone🏆 @rolandgarros 🙌Huge congratulations!🎊🎊🎊 @Simona_Halep– Elena Vesnina (@EVesnina001) 9 июня 2018 г.
Третий золотой. Халеп наконец-то выиграла Roland Garros
Материалы других СМИ