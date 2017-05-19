Свитолина вышла в полуфинал турнира в Риме, обыграв Плишкову

Украинка Элина Свитолина в четвертьфинальном матче турнира в Риме одержала победу над представительницей Чехии Каролиной Плишковой - 6:2, 7:6 (11:9). Теннисистки провели на корте 1 час 34 минуты.

В следующей стадии турнира восьмая "сеяная" встретится с победительницей пары Винус Уильямс - Гарбинье Мугуруса.

Рим (Италия)

Турнир WTA Internazionali BNL d'Italia

Призовой фонд 2 775 745 долларов

Открытые корты, грунт

Одиночный разряд

Четвертьфинал

Свитолина (Украина, 8) - Плишкова Кар. (Чехия, 2) - 6:2, 7:6 (11:9)