Светлана Кузнецова: "В третьем сете состригла часть волос, чтобы не попадали в глаза"

Светлана Кузнецова после победы в матче первого тура итогового турнира WTA в Сингапуре над польской теннисисткой Агнешкой Радванской (7:5, 1:6, 7:5) отметила, что игра стала даваться намного легче после того как она в третьем сете состригла часть волос своей прически. По словам россиянки, каждый раз при исполнении удара с форхенда длинные волосы попадали ей в глаза.

– Эта ситуация меня беспокоила, – приводит Reuters слова Кузнецовой. – Я пыталась закрепить прическу, чтобы намокшие тяжелые волосы мне не мешали, однако при исполнении ударов справа кончики волос постоянно попадали мне в глаза и сильно отвлекали. Поэтому, уступая в счете 1:2 в третьем сете, я решила их немного состричь. В конце концов, игра куда важнее прически, поэтому я без раздумий приняла решение воспользоваться ножницами. Не знаю, много ли в итоге отстригла. Не беда, отрастут!