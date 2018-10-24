Стивенс обыграла Бертенс на Итоговом турнире WTA

Американская теннисистка Слоан Стивенс обыграла голландку Кики Бертенс (7:6(7:4), 2:6, 6:3) на Итоговом турнире WTA в Сингапуре. Матч продолжался два часа и 22 минуты.

Стивенс одержала две победы в двух матчах и лидирует в Красной группе. У Бертенс одна победа и вторая позиция

Сингапур (Сингапур)

Турнир WTA BNP Paribas WTA Finals Singapore presented by SC Global

Призовой фонд 7 000 000 долларов

Закрытые корты, хард

Одиночный разряд

Красная группа

Слоан Стивенс (США, 5) - Кики Бертенс (Голландия, 8) - 7:6(7:4), 2:6, 6:3