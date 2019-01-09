Соснович, Мертенс, Путинцева и Квитова вышли в четвертьфинал турнира в Сиднее

Представительница Белоруссии Александра Соснович вышла в четвертьфинал турнира в Сиднее. В матче второго круга она обыграла австралийку Присциллу Хон - 0:6, 6:3, 6:3. Встреча продолжалась 1 час 48 минут.

В других матчах дня бельгийка Элисе Мертенс переиграла эстонку Анетт Контавейт (6:3, 6:1), представительница Казахстана Юлия Путинцева выиграла у американки Слоан Стивенс (3:6, 7:6(7:4), 6:0), а чешка Петра Квитова победила представительницу Тайвани Си Сувэй (7:6 (7:2), 6:2).

Сидней (Австралия)

Турнир WTA Sydney International

Призовой фонд 757 900 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Второй круг

Александра Соснович (Белоруссия, Q) - Присцилла Хон (Австралия, Q) - 0:6, 6:3, 6:3

Элисе Мертенс (Бельгия, 10) - Анетт Контавейт (Эстония) - 6:3, 6:1

Юлия Путинцева (Казахстан, Q) - Слоан Стивенс (США, 4) - 3:6, 7:6(7:4), 6:0

Петра Квитова (Чехия, 5, WC) - Си Сувэй (Тайвань) - 7:6 (7:2), 6:2

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