Соснович и Барти пробились в полуфинал турнира в Сиднее

Представительница Белоруссии Александра Соснович вышла в полуфинал WTA турнира в Сиднее. В четвертьфинальном матче она переиграла Тимеа Бачински из Швейцарии - 6:3, 6:3. Встреча продолжалась 1 час 25 минут.

В другом матче дня бельгийка Элисе Мертенс уступила представительнице Австралии Эшли Барти - 3:6, 3:6.

Сидней (Австралия)



Турнир WTA Sydney International



Призовой фонд 757 900 долларов



Открытые корты, хард



Одиночный разряд



Четвертьфинал



Александра Соснович (Белоруссия, Q) - Тимеа Бачински (Швейцария) - 6:3, 6:3



Эшли Барти (Австралия) - Элисе Мертенс (Бельгия, 10) - 6:3, 6:3

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