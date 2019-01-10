09:18 | Теннис — WTA

Соснович и Барти пробились в полуфинал турнира в Сиднее

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Представительница Белоруссии Александра Соснович вышла в полуфинал WTA турнира в Сиднее. В четвертьфинальном матче она переиграла Тимеа Бачински из Швейцарии - 6:3, 6:3. Встреча продолжалась 1 час 25 минут.

В другом матче дня бельгийка Элисе Мертенс уступила представительнице Австралии Эшли Барти - 3:6, 3:6.

Сидней (Австралия)

Турнир WTA Sydney International

Призовой фонд 757 900 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Четвертьфинал

Александра Соснович (Белоруссия, Q) - Тимеа Бачински (Швейцария) - 6:3, 6:3

Эшли Барти (Австралия) - Элисе Мертенс (Бельгия, 10) - 6:3, 6:3

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Дополнительная информация

http://tennis.sport-express.ru/wta/sydney/2019/

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