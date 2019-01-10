Соснович и Барти пробились в полуфинал турнира в Сиднее

Представительница Белоруссии Александра Соснович вышла в полуфинал WTA турнира в Сиднее. В четвертьфинальном матче она переиграла Тимеа Бачински из Швейцарии - 6:3, 6:3. Встреча продолжалась 1 час 25 минут.
В другом матче дня бельгийка Элисе Мертенс уступила представительнице Австралии Эшли Барти - 3:6, 3:6.
Сидней (Австралия)
Турнир WTA Sydney International
Призовой фонд 757 900 долларов
Открытые корты, хард
Одиночный разряд
Четвертьфинал
Александра Соснович (Белоруссия, Q) - Тимеа Бачински (Швейцария) - 6:3, 6:3
Эшли Барти (Австралия) - Элисе Мертенс (Бельгия, 10) - 6:3, 6:3
Все о теннисе – здесь.
Дополнительная информация
Загрузка...