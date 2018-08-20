Соболенко - о Турсунове: "Он веселый. Иногда даже слишком"

Полуфиналистка престижного турнира в Цинциннати Арина Соболенко рассказала о своем тренере – бывшем российском теннисисте Дмитрии Турсунове.

"Он очень веселый, и все это знают. Иногда это даже чересчур. Но мне нравится", – приводит слова Соболенко официальный сайт турнира в Цинциннати.

Турсунов, едва завершив выступления как игрок, стал тренером перед стартом сезона-2018. Он работал с соотечественницей Еленой Весниной, а с Соболенко сотрудничает с начала лета. После выхода в полуфинал в Цинциннати 20-летняя белорусская теннисистка поднялась на высшее в карьере 25-е место в рейтинге WTA.