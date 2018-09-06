Итальянка Франческа Скьявоне объявила о завершении карьеры. 38-летняя теннисистка выиграла 8 турниров WTA в одиночном разряде, в том числе US Open в 2010 году, и 7 турниров в парном разряде.

– Для меня это очень важный момент в жизни, – цитирует пресс-служба WTA Скьявоне. – Пришла к решению попрощаться с теннисом. Мое сердце говорит, что пора на покой. Я очень довольна карьерой, жизнью и всем остальным. У меня было 2 мечты: выиграть "Ролан Гаррос" и войти в топ-10 мирового рейтинга. Я их исполнила.