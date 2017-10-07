Симона Халеп: "Стараюсь не думать слишком много о первом месте в рейтинге WTA"

Румынка Симона Халеп после победы над Еленой Остапенко в полуфинале турнира в Пекине призналась, что впервые плакала после матча. Также она отметила, что старается не думать много о первом месте в рейтинге WTA, которое она займет в понедельник.

– Это очень эмоциональный момент, я думаю, что это первый раз, когда я плакала на корте, – цитирует пресс-служба WTA Халеп. – Удивительно, что я смогла это сделать. Моя команда, все дома... смотрят мои матчи, и я хочу поблагодарить всех. Это особый день для меня.

Первое место в рейтинге? Когда у меня было пять очков, я чувствовала, что хочу все больше и больше. Я стараюсь не думать слишком много об этом, потому что чувствуешь давление, когда слишком много думаешь. Я никогда не забуду этот день и этот турнир. Я всегда получаю большую поддержку в Китае, и я жду завтра, так как турнир еще не закончен.