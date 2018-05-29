Шарапова вышла во второй круг Roland Garros

Россиянка Мария Шарапова обыграла голландку Ришел Хогенкамп в матче первого круга Roland Garros со счетом 6:1, 4:6, 6:3. Встреча продолжалась 1 час 56 минут.
Шарапова во втором круге сыграет с хорваткой Донной Векич.
Париж (Франция)
Турнир "Большого шлема" Roland Garros
Общий призовой фонд 39 197 000 евро
Открытые корты, грунт
Женщины
Одиночный разряд
Первый круг
Мария ШАРАПОВА (Россия, 28) - Ришел Хогенкамп (Голландия, Q) - 6:1, 4:6, 6:3
Дарья Гаврилова (Австралия, 24) - Сорана Кирстя (Румыния) - 4:6, 7:6 (7:4), 6:3
Элисе Мертенс (Бельгия, 16) - Варвара Лепченко (США) - 6:7 (9:11), 7:6 (7:4), 6:0
Чжан Шуай (Китай, 27) - Кристина Кучова (Словакия) - 6:0, 7:5
Элисон Ван Уйтванк (Бельгия) - Изабель Уоллас (Австралия, WC) - 6:1, 6:0
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diskmen
В место лёгкой прогулки,вышла тяжелейшая победа.За Арсеналий с децтва!)) помог спрогнозировав выход Маши в 3 круг.Ждём от неё победы и в следующем матче по словам Гуру.
17:37
Алехандрохорс
Правда и сама 6 выиграла. Типа кошки - , мышки? Поберегитесь Маша наши нервы.)
17:36
Алехандрохорс
Не убедительно. Срочно набирать тонус и форму. Слив 6 геймов подряд абсолютно не то что надо для уверенности в своих силах.
17:35
За Арсеналий с децтва!))
Пустышечка еле-еле.)) Жалкое зрелище.))
17:33