17:30 | Теннис — WTA

Шарапова вышла во второй круг Roland Garros

Мария ШАРАПОВА. Фото REUTERS
Мария ШАРАПОВА. Фото REUTERS
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Россиянка Мария Шарапова обыграла голландку Ришел Хогенкамп в матче первого круга Roland Garros со счетом 6:1, 4:6, 6:3. Встреча продолжалась 1 час 56 минут.

Шарапова во втором круге сыграет с хорваткой Донной Векич.


Париж (Франция) 

Турнир "Большого шлема" Roland Garros 

Общий призовой фонд 39 197 000 евро 

Открытые корты, грунт 

Женщины 

Одиночный разряд 

Первый круг 

Мария ШАРАПОВА (Россия, 28) - Ришел Хогенкамп (Голландия, Q) - 6:1, 4:6, 6:3

Дарья Гаврилова (Австралия, 24) - Сорана Кирстя (Румыния) - 4:6, 7:6 (7:4), 6:3

Элисе Мертенс (Бельгия, 16) - Варвара Лепченко (США) - 6:7 (9:11), 7:6 (7:4), 6:0

Чжан Шуай (Китай, 27) - Кристина Кучова (Словакия) - 6:0, 7:5

Элисон Ван Уйтванк (Бельгия) - Изабель Уоллас (Австралия, WC) - 6:1, 6:0

Дополнительная информация

http://tennis.sport-express.ru/big/rolandgarros/2018/11/

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Материалы других СМИ
Материалы других СМИ
КОММЕНТАРИИ (4)
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diskmen

В место лёгкой прогулки,вышла тяжелейшая победа.За Арсеналий с децтва!)) помог спрогнозировав выход Маши в 3 круг.Ждём от неё победы и в следующем матче по словам Гуру.

17:37

Алехандрохорс

Правда и сама 6 выиграла. Типа кошки - , мышки? Поберегитесь Маша наши нервы.)

17:36

Алехандрохорс

Не убедительно. Срочно набирать тонус и форму. Слив 6 геймов подряд абсолютно не то что надо для уверенности в своих силах.

17:35

За Арсеналий с децтва!))

Пустышечка еле-еле.)) Жалкое зрелище.))

17:33

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