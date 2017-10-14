Шарапова вышла в финал турнира в Тяньцзине

Теннисистка Мария Шарапова в полуфинале турнира в Тяньцзине в двух сетах победила китаянку Пэн Шуай. Соперницей россиянки в финал будет Арина Соболенко из Белоруссии, которая обыграла итальянку Сару Эррани.
Вчера стало известно, что Шарапова получила wild card от организаторов "ВТБ Кубка Кремля". Экс-первая ракета мира не играла на турнире в Москве 10 лет – с 2007 года.
Тяньцзинь (Китай)
Турнир WTA Tianjin Open
Призовой фонд 426 750 долларов
Открытые корты, хард
Одиночный разряд
Полуфинал
ШАРАПОВА (Россия, WC) – Пэн Шуай (Китай, 3) – 6:3, 6:1
Соболенко (Белоруссия) – Эррани (Италия, Q) – 6:1, 6:3
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Маша- ты самаясамаясамясамаясамаясамаясамаясамаясамаясамая лучшая тенисизтка мира!!!!!!!!!!!
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