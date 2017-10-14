Шарапова вышла в финал турнира в Тяньцзине

Теннисистка Мария Шарапова в полуфинале турнира в Тяньцзине в двух сетах победила китаянку Пэн Шуай. Соперницей россиянки в финал будет Арина Соболенко из Белоруссии, которая обыграла итальянку Сару Эррани.

Вчера стало известно, что Шарапова получила wild card от организаторов "ВТБ Кубка Кремля". Экс-первая ракета мира не играла на турнире в Москве 10 лет – с 2007 года.

Тяньцзинь (Китай)

Турнир WTA Tianjin Open

Призовой фонд 426 750 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Полуфинал

ШАРАПОВА (Россия, WC) – Пэн Шуай (Китай, 3) – 6:3, 6:1

Соболенко (Белоруссия) – Эррани (Италия, Q) – 6:1, 6:3

Шарапова сыграет в Москве. Десять лет спустя