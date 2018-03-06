Шарапова в первом круге Индиан-Уэллса сыграет с Осакой

Российская теннисистка Мария Шарапова сыграет с японкой Наоми Осакой на турнире WTA в Индиан-Уэллсе, сообщает пресс-служба турнира. Во втором круге она может встретиться с Агнешкой Радванской из Польши.

Софья Жук встретится с Ализе Корне из Франции, Екатерина Макарова - с бельгийкой Кирстен Флипкенс, Наталья Вихлянцева узнает соперницу позже. Светлана Кузнецова, Анастасия Павлюченкова, Дарья Касаткина и Елена Веснина начнут выступление со второго раунда.