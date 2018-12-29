Шарапова сыграет с Бачински в первом круге турнира в Китае

В Шэньчжэне состоялась жеребьевка женского турнира Shenzhen Open, стартующего 30 декабря. Вторая ракетка России Мария Шарапова, "посеянная" под пятым номером, получила в соперницы по первому кругу опытную швейцарку Тимеа Бачински. Анастасия Павлюченкова сыграет с румынкой Аной Богдан, Евгения Родина – с Зариной Дияс из Казахстана, а обладательница wild card Вера Звонарева – с Лаксикой Кумхум из Таиланда. Екатерина Александрова сыграет с Далилой Якупович, а во втором раунде может выйти на первую "сеяную" Арину Соболенко. Теннисистка из Белоруссии встретится с немкой Татьяной Марией.