Шарапова снялась с турнира в Стэнфорде из-за травмы

Российская теннисистка Мария Шарапова снялась с турнира в Стэнфорде в преддверии матча второго круга против украинки Леси Цуренко, сообщает официальный Твиттер турнира. Она отказалась от продолжения борьбы из-за травмы левой руки.
Отметим, что этот турнир стал первым для Шараповой после травмы бедра, полученной в мае. Во встрече первого круга она обыграла американку Дженнифер Брэди - 6:1, 4:6, 6:0.
We’re sad to announce that @mariasharapova has withdrawn after doctor’s advice regarding her left arm. pic.twitter.com/k4CIPDYMza– BOTW Classic (@BOTWClassic) 2 августа 2017 г.
egoshin-alex
Или Маша поняла, что не дотянет до себя прежней, или массажист у нее никчемный. И то верно, что она теперь бизнесвумен. А теннис можно оставить как хобби, чтобы не зажиреть. Многие ошиблись в своих прогнозах относительно ее будущего.
23:05
SpaMan
Шо опять!??
23:03
АНГЛИЙСКИЙ СЛУЦКЕР
Пи/Си ::: ""Мумуары"" выпускать и конфеты ЛЯПИТЬ --- это не на корте выступать... Реально, какая--то провокация, созданная папиком Юрой началась... Прям. из мультика про Чебурашку :: " Мы строили, строили, и, наконец, шара шугарповнв, ОПЯТЬ ""построила""!!!!!
22:47
tryam
я же говорил что не будет играть, будет сниматься, так что до АО пусть лечиться.
22:39
LemieuxMario
опять мельдоний)))
22:14
echo2011
И стоит ли в таком случае огород городить?
22:05