Шарапова снялась с турнира в Стэнфорде из-за травмы

Российская теннисистка Мария Шарапова снялась с турнира в Стэнфорде в преддверии матча второго круга против украинки Леси Цуренко, сообщает официальный Твиттер турнира. Она отказалась от продолжения борьбы из-за травмы левой руки.

Отметим, что этот турнир стал первым для Шараповой после травмы бедра, полученной в мае. Во встрече первого круга она обыграла американку Дженнифер Брэди - 6:1, 4:6, 6:0.