21:56 | ТЕННИС — WTA

Шарапова снялась с турнира в Стэнфорде из-за травмы

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Российская теннисистка Мария Шарапова снялась с турнира в Стэнфорде в преддверии матча второго круга против украинки Леси Цуренко, сообщает официальный Твиттер турнира. Она отказалась от продолжения борьбы из-за травмы левой руки.

Отметим, что этот турнир стал первым для Шараповой после травмы бедра, полученной в мае. Во встрече первого круга она обыграла американку Дженнифер Брэди - 6:1, 4:6, 6:0.

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КОММЕНТАРИИ (6)
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egoshin-alex

Или Маша поняла, что не дотянет до себя прежней, или массажист у нее никчемный. И то верно, что она теперь бизнесвумен. А теннис можно оставить как хобби, чтобы не зажиреть. Многие ошиблись в своих прогнозах относительно ее будущего.

23:05

SpaMan

Шо опять!??

23:03

АНГЛИЙСКИЙ СЛУЦКЕР

Пи/Си ::: ""Мумуары"" выпускать и конфеты ЛЯПИТЬ --- это не на корте выступать... Реально, какая--то провокация, созданная папиком Юрой началась... Прям. из мультика про Чебурашку :: " Мы строили, строили, и, наконец, шара шугарповнв, ОПЯТЬ ""построила""!!!!!

22:47

tryam

я же говорил что не будет играть, будет сниматься, так что до АО пусть лечиться.

22:39

LemieuxMario

опять мельдоний)))

22:14

echo2011

И стоит ли в таком случае огород городить?

22:05