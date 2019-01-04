09:32 | Теннис — WTA

Шарапова снялась с матча против Соболенко из-за травмы

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Российская теннисистка Мария Шарапова не сумела завершить матч 1/4 финала турнира WTA в Шэньчжэне (Китай) против белоруски Арины Соболенко.

При счете 6:1, 4:2 в пользу соперницы россиянка решила прекратить борьбу. К тому моменту теннисистки провели на корте один час и 20 минут.

С начала матча россиянку беспокоила левая нога. Также она играла с жесткой повязкой на правом плече. В полуфинале Соболенко сыграет с победительницей пары Моника Никулеску (Румыния) - Ван Яфань (Китай).

Шэньчжэнь (Китай) 

Турнир WTA Shenzhen Open 

Призовой фонд 626 750 долларов 

Открытые корты, хард 

Одиночный разряд 

Четвертьфинал 

Арина Соболенко (Белоруссия, 1) - Мария Шарапова (Россия, 5) - 6:1, 4:2 отказ 2-го игрока

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