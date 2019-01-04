Шарапова снялась с матча против Соболенко из-за травмы

Российская теннисистка Мария Шарапова не сумела завершить матч 1/4 финала турнира WTA в Шэньчжэне (Китай) против белоруски Арины Соболенко.

При счете 6:1, 4:2 в пользу соперницы россиянка решила прекратить борьбу. К тому моменту теннисистки провели на корте один час и 20 минут.

С начала матча россиянку беспокоила левая нога. Также она играла с жесткой повязкой на правом плече. В полуфинале Соболенко сыграет с победительницей пары Моника Никулеску (Румыния) - Ван Яфань (Китай).

Шэньчжэнь (Китай)

Турнир WTA Shenzhen Open

Призовой фонд 626 750 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Четвертьфинал

Арина Соболенко (Белоруссия, 1) - Мария Шарапова (Россия, 5) - 6:1, 4:2 отказ 2-го игрока