Шарапова раздает автографы перед выходом на корт

Болельщики окружили Марию Шарапову перед выходом на корт против итальянки Роберты Винчи в Штутгарте. Отмечается, что она раздавала автографы и фотографировалась с поклонниками около 30 секунд. Ранее во время разминки собравшиеся на трибунах болельщики аплодисментами встретили теннисистку.

Напомним, что поединок с Винчи станет для Шараповой первым после 15-месячной дисквалификации, связанной с применением мельдония. Матч запланирован на 19.30 по московскому времени. "СЭ" проведет прямую трансляцию игры Шараповой.