19:25 | ТЕННИС — WTA

Шарапова раздает автографы перед выходом на корт

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Болельщики окружили Марию Шарапову перед выходом на корт против итальянки Роберты Винчи в Штутгарте. Отмечается, что она раздавала автографы и фотографировалась с поклонниками около 30 секунд. Ранее во время разминки собравшиеся на трибунах болельщики аплодисментами встретили теннисистку.

Напомним, что поединок с Винчи станет для Шараповой первым после 15-месячной дисквалификации, связанной с применением мельдония. Матч запланирован на 19.30 по московскому времени. "СЭ" проведет прямую трансляцию игры Шараповой.

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