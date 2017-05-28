Шарапова потеряла пять позиций в рейтинге WTA

Немка Ангелик Кербер сохранила лидерство в обновленном рейтинге WTA. Второй по-прежнему идет Серена Уильямс, которая из-за беременности не выходила на корт после январского Australian Open.

Лучшая из россиянок Светлана Кузнецова осталась на девятой строчке. Мария Шарапова, вернувшаяся в теннис в апреле после допинговой дисквалификации, потеряла пять позиций и опустилась на 178-е место.

Рейтинг WTA

Положение на 28 мая

1 (1*). Кербер (Германия) – 7035 очков

2 (2). Уильямс (США) – 6110

3 (3). Плишкова (Чехия) – 6100

4 (4). Халеп (Румыния) – 5790

5 (7). Мугуруса (Испания) – 4636

6 (11). Свитолина (Украина) – 4575

7 (5). Цибулкова (Словакия) – 4480

8 (6). Конта (Великобритания) – 4330

9 (8). КУЗНЕЦОВА (Россия) – 4310

10 (10). Радваньска (Польша) – 4095

15 (15). ВЕСНИНА (Россия) – 2816...

17 (17). ПАВЛЮЧЕНКОВА (Россия) – 2640...

28 (27). КАСАТКИНА (Россия) – 1580...

40 (40). МАКАРОВА (Россия) – 1265...

74 (73). ВИХЛЯНЦЕВА (Россия) – 804...

80 (78). РОДИНА (Россия) – 783...

86 (85). АЛЕКСАНДРОВА (Россия) – 707...

178 (173). ШАРАПОВА (Россия) – 310

* - положение в предыдущем рейтинге