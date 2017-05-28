Шарапова потеряла пять позиций в рейтинге WTA

Немка Ангелик Кербер сохранила лидерство в обновленном рейтинге WTA. Второй по-прежнему идет Серена Уильямс, которая из-за беременности не выходила на корт после январского Australian Open.
Лучшая из россиянок Светлана Кузнецова осталась на девятой строчке. Мария Шарапова, вернувшаяся в теннис в апреле после допинговой дисквалификации, потеряла пять позиций и опустилась на 178-е место.
Рейтинг WTA
Положение на 28 мая
1 (1*). Кербер (Германия) – 7035 очков
2 (2). Уильямс (США) – 6110
3 (3). Плишкова (Чехия) – 6100
4 (4). Халеп (Румыния) – 5790
5 (7). Мугуруса (Испания) – 4636
6 (11). Свитолина (Украина) – 4575
7 (5). Цибулкова (Словакия) – 4480
8 (6). Конта (Великобритания) – 4330
9 (8). КУЗНЕЦОВА (Россия) – 4310
10 (10). Радваньска (Польша) – 4095
15 (15). ВЕСНИНА (Россия) – 2816...
17 (17). ПАВЛЮЧЕНКОВА (Россия) – 2640...
28 (27). КАСАТКИНА (Россия) – 1580...
40 (40). МАКАРОВА (Россия) – 1265...
74 (73). ВИХЛЯНЦЕВА (Россия) – 804...
80 (78). РОДИНА (Россия) – 783...
86 (85). АЛЕКСАНДРОВА (Россия) – 707...
178 (173). ШАРАПОВА (Россия) – 310
* - положение в предыдущем рейтинге
Мару_Саймон
А где же подтриотичные граждане, прочившие Шараповой стремительный взлет? :) сдулась Маша без мельдоши
10:28