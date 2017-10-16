Шарапова поднялась на 29 позиций в рейтинге WTA

Сегодня был опубликован обновленный рейтинг женской теннисной ассоциации (WTA). Россиянка Мария Шарапова поднялась в списке на 29 позиций и теперь занимает 57-ю строчку после победы на турнире в Тяньцзине.

В финале турнира в Китае 30-летняя россиянка победила Арину Соболенко со счетом 7:5, 7:6 (10:8). Для Шараповой этот титул стал первым с мая 2015 года. Последний раз перед дисквалификацией за употребление мельдония она стала победителем турнира в Риме.

Лидировать в рейтинге продолжает румынская теннисистка Симона Халеп. Среди россиянок самую высокую позицию занимает Светлана Кузнецова, оставшаяся на 8-м месте.

Рейтинг WTA

Положение на 16 октября

1 (1). Симона Халеп (Румыния) – 6175 очков

2 (2). Гарбинье Мугуруса (Испания) – 6135

3 (3). Каролина Плишкова (Чехия) – 5605

4 (4). Элина Свитолина (Украина) – 5465

5 (5). Винус Уильямс (США) – 4642

6 (6). Каролин Возняцки (Дания) – 4540

7 (7). Елена Остапенко (Латвия) – 4510

8 (8). Светлана КУЗНЕЦОВА (Россия) – 3950

9 (9). Каролин Гарсия (Франция) – 3860

10 (10). Йоханна Конта (Великобритания) – 3795...

18 (21). Анастасия ПАВЛЮЧЕНКОВА (Россия) – 2425...

20 (19). Елена ВЕСНИНА (Россия) – 2300...

28 (29). Дарья КАСАТКИНА (Россия) – 1745...

33 (33). Екатерина МАКАРОВА (Россия) – 1605...

57 (86). Мария ШАРАПОВА (Россия) – 1005...

67 (69). Наталья ВИХЛЯНЦЕВА (Россия) – 905...

74 (72). Екатерина АЛЕКСАНДРОВА (Россия) – 830...

86 (79). Евгения РОДИНА (Россия) – 740.