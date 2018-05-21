Шарапова поддержала идею Серены Уильямс включать в посев теннисисток, возвращающихся из декрета

Российская теннисистка Мария Шарапова прокомментировала идею американки Серены Уильямс. Ранее спортсменка из США предложила включать в посев на турнирах WTA тех, кто возвращается из декретного отпуска.

- Я хотела бы увидеть такое изменение (в правилах), - цитирует россиянку AP. - Для женщины требуется очень много усилий в эмоциональном и физическом плане, чтобы вернуться в спорт после родов. Это другое измерение в плане опыта, эмоций, физических ощущений каждый день. Теннис - очень эгоистичный спорт, но с появлением ребенка ты очень теряешь в этом плане, потому что у тебя появляется что-то более важное. Несомненно, это было бы хорошее изменение.