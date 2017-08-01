Шарапова обыграла Брэди в первом матче за 2,5 месяца

Россиянка Мария Шарапова вышла во второй круг турнира WTA в Стэнфорде. Сегодня она выиграла у американки Дженнифер Брэди, при этом не отдав ни гейма сопернице в третьем сете.

Следующей соперницей российской теннисистки будет украинка Леся Цуренко, обыгравшая вчера испанку Лару Арруабаррену.

Стоит отметить, что этот турнир является первым для Шараповой после травмы бедра, полученной в мае.

Стэнфорд (США)

Турнир WTA Bank of the West Classic

Призовой фонд 710 900 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Первый круг

ШАРАПОВА (Россия) - Брэди (США) - 6:1, 3:6, 6:0