Шарапова обыграла Брэди в первом матче за 2,5 месяца

Россиянка Мария Шарапова вышла во второй круг турнира WTA в Стэнфорде. Сегодня она выиграла у американки Дженнифер Брэди, при этом не отдав ни гейма сопернице в третьем сете.
Следующей соперницей российской теннисистки будет украинка Леся Цуренко, обыгравшая вчера испанку Лару Арруабаррену.
Стоит отметить, что этот турнир является первым для Шараповой после травмы бедра, полученной в мае.
Стэнфорд (США)
Турнир WTA Bank of the West Classic
Призовой фонд 710 900 долларов
Открытые корты, хард
Одиночный разряд
Первый круг
ШАРАПОВА (Россия) - Брэди (США) - 6:1, 3:6, 6:0