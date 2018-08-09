Шарапова - о Касаткиной: "Быть 12-й ракеткой мира в ее возрасте - потрясающее достижение"

Российская теннисистка Мария Шарапова заявила, что ее соотечественница Дарья Касаткина достигла невероятных результатов, в 21 год поднявшись на 12-е место в мировом рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA).

Накануне Шарапова со счетом 6:0, 6:2 разгромила Касаткину во втором круге турнира в Монреале.

- Я с уважением отнеслась к моей сопернице, потому что она прогрессирует, но в то же время уже заявила о себе, - цитирует пресс-служба WTA слова Шараповой. - Она является 12-й ракеткой мира, это потрясающее достижение в ее возрасте. Я знала, что мне предстоит трудный матч. Я сохраняла концентрацию с самого начала игры.

Шарапова показала Касаткиной, кто лучшая россиянка