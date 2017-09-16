Шарапова до конца сезона выступит минимум на двух турнирах

Россиянка Мария Шарапова до конца сезона планирует выступить на турнирах в Пекине и Тяньцзине, сообщает ТАСС со ссылкой на компанию IMG, представляющую интересы теннисистки. Отмечается, что бывшая первая ракетка мира пока не приняла решение, каким турниром она завершит сезон.

– Мария выступит в Пекине и Тяньцзине, а дальше будет видно, – сказали в компании.

Напомним, для Шараповой этот сезон является первым после дисквалификации. Она получила от организаторов турниров в Пекине (30 сентября – 8 октября) и Тяньцзине (9-15 октября) wild card.

В рейтинге WTA от 11 сентября российская спортсменка занимает 103 место.