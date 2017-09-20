Шамиль Тарпищев: "Шарапова всегда готова играть за сборную"

Президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев заявил, что Мария Шарапова хочет играть за сборную России и попасть на Олимпийские игры-2020. Напомним, что по правилам для допуска к участию в Олимпийских играх любая теннисистка должна за четырехлетний цикл выступить в трех матчах национальной команды в розыгрыше Кубка Федерации.

– Маша всегда готова играть за сборную, но важно, где проходит матч, – цитирует ТАСС Тарпищева. – Да, конечно, она хочет играть на Олимпийских играх в Токио. И будет готова к этому.