Шамиль Тарпищев: "Шарапова опробует корт во вторник"

Глава Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев отметил, что россиянка Мария Шарапова счастлива быть в Москве. Он добавил, что теннисистка опробует корт в "Олимпийском" в преддверии "ВТБ Кубка Кремля" во вторник утром.

Пятикратная победительница турниров "Большого шлема", в минувшие выходные выигравшая 36-й титул в карьере, должна начать выступления на "ВТБ Кубке Кремля" матчем с Магдаленой Рыбариковой из Словакии во вторник. Встреча начнется не раньше 14.30 по московскому времени.

– Встретили Машу в аэропорту с цветами, отвезли в гостиницу, – сказал Тарпищев. – Я поздравил ее с победой в Тяньцзине, она подписала мне свою книгу. Поговорили минут 10-15 о том, как сложился для нее предыдущий турнир, как она себя чувствует. Мария в хорошем настроении, всем довольна, счастлива быть в Москве. Все бытовые условия здесь ее устраивают. Единственное, она устала после перелета и сегодня тренироваться не будет, решила отдохнуть.

– А когда она опробует корт в "Олимпийском"?

– Во вторник утром, за несколько часов до своего матча. (Антон БАБОШИН)