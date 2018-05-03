Американка Серена Уильямс снялась с турнира в Мадриде, о чем сообщает официальный сайт соревнований. Она сослалась на то, что ей требуется больше времени на подготовку и набор формы.

– Мы сожалеем об отсутствии Серены и желаем ей скорейшего выздоровления, – заявил директор турнира Маноло Сантана. – Она – одна из величайших чемпионок в нашем виде спорта. Серена всегда делает наше шоу особенным. Надеемся увидеть ее в Мадриде в будущем.

Место Уильямс на турнире займет другая американка Коко Вандевей.