Серена Уильямс показала новорожденную дочь

Экс-первая ракетка мира, 23-кратная чемпионка турниров "Большого шлема" Серена Уильямс представила миру свою новорожденную дочь Алексис Олимпию Оганян, появившуюся на свет 1 сентября. Девочка названа в честь ее отца американца армянского происхождения Алексиса Оганяна-старшего.

Американская теннисистка опубликовала на своем официальном сайте двухминутный видеоролик, в котором показал историю беременности из нескольких эпизодов – от УЗИ, во время которого узнала, что находится в интересном положении, и победы на Australian Open, до последних недель. Также там есть кадр самой Уильямс-младшей, держащей малышку на руках. Заканчивается ролик "визитной карточкой" с именем девочки и сообщением о том, что она уже выиграла один турнир "Большого шлема".

Напомним, что о своей беременности Серена Уильямс объявила 19 апреля – в день рождения Марии Шараповой. 12 сентября российская теннисистка представила свою автобиографию "Неудержимая", в которой теме соперничества с американкой уделяется большое внимание.