Серена Уильямс: "Моя история в теннисе еще не дописана"

Экс-первая ракетка мира, 23-кратная победительница турниров "Большого шлема" Серена Уильямс рассказала в эфире американского ток-шоу The View, что рассчитывает показать в теннисе еще что-то. 36-летняя теннисистка пытается вернуть былые кондиции после рождения дочери Алексис Олимпии, появившейся на свет 1 сентября прошлого года.

– Я снова тренируюсь и пытаюсь вернуться, – сказала Уильямс-младшая. – Как бы сильно мне не нравилась эта жизнь дома, я по-прежнему чувствую, что я еще не все сделала в теннисе. Моя история должна быть немного дополнена. Чем? Я не знаю, но уверена, что должно быть что-то еще. И с нетерпением жду. Буду двигаться вперед, и скоро все узнаем.

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