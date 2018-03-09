Серена Уильямс: "Это невероятно. Прошло больше года, у меня родился ребенок"

Американская теннисистка Серена Уильямс не скрывала эмоций после победы над Зариной Дияс в первом круге турнира в Индиан-Уэллсе. Бывшая первая ракетка мира провела первый матч после победы в Australian Open в январе 2017 года. Она брала перерыв в карьере из-за беременности и рождения ребенка.
- Это невероятно, - сказала Уильямс после матча. - Прошло больше года, родился ребенок, и сейчас я поеду домой к ней, и я в восторге.
Конечно, было непросто. До этого мы встречались с Дияс, и несколько сетов были сложными. Я немного устала, но это не имеет значения. Я просто принимаю участие в этом приключении, делаю все, что в моих силах.
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Тахир Забиздуллин
Этож сколько надо было лавандоса отвалить чтоб её отодрали.... Есть блин романтики
16:27
За Россию без допинга!
Serenky25, что-то по твоему комментарию я очень сомневаюсь, что ты смотрел что-то кроме тнт и "вестей недели", расистская гопота
11:42
vesmast1960
БРЕД!! невероятно.....приключение...восторг...
09:43
Serenky25
В принципе она могла карьеру и не прерывать. Я смотрел Animal Planet и National Geographic. Там "мамы" прям с детьми очень ловко передвигались даже по деревьям.
09:24