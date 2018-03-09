Серена Уильямс: "Это невероятно. Прошло больше года, у меня родился ребенок"

Американская теннисистка Серена Уильямс не скрывала эмоций после победы над Зариной Дияс в первом круге турнира в Индиан-Уэллсе. Бывшая первая ракетка мира провела первый матч после победы в Australian Open в январе 2017 года. Она брала перерыв в карьере из-за беременности и рождения ребенка.

- Это невероятно, - сказала Уильямс после матча. - Прошло больше года, родился ребенок, и сейчас я поеду домой к ней, и я в восторге.

Конечно, было непросто. До этого мы встречались с Дияс, и несколько сетов были сложными. Я немного устала, но это не имеет значения. Я просто принимаю участие в этом приключении, делаю все, что в моих силах.