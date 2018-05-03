Серена Уильямс: "Было бы здорово сыграть в теннис на льду и на коньках"

Американская теннисистка Серена Уильямс в связи с премьерой документального сериала "Быть Сереной" (Being Serena) ответила на вопросы в своем Твиттере. По ее словам, она бы хотела сыграть в теннис на необычном покрытии.

– Если бы у меня была возможность начать жизнь с начала, я бы все равно выбрала теннис, – написала Уильямс. – Не представляю, кем бы я стала без тенниса. После рождения дочери я наслаждаюсь каждым днем. Каждый день и есть лучший момент жизни.

Если бы была возможность сыграть на необычном покрытии, я бы выбрала лед! Только представьте теннисистов в этих классных нарядах фигуристов и на коньках. Мы бы играли очень быстро.