17:29 | Теннис — WTA

Серена Уильямс: "Было бы здорово сыграть в теннис на льду и на коньках"

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Американская теннисистка Серена Уильямс в связи с премьерой документального сериала "Быть Сереной" (Being Serena) ответила на вопросы в своем Твиттере. По ее словам, она бы хотела сыграть в теннис на необычном покрытии.

– Если бы у меня была возможность начать жизнь с начала, я бы все равно выбрала теннис, – написала Уильямс. – Не представляю, кем бы я стала без тенниса. После рождения дочери я наслаждаюсь каждым днем. Каждый день и есть лучший момент жизни.

Если бы была возможность сыграть на необычном покрытии, я бы выбрала лед! Только представьте теннисистов в этих классных нарядах фигуристов и на коньках. Мы бы играли очень быстро.

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Материалы других СМИ
КОММЕНТАРИИ (2)
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MMT

Очень хотелось бы посмотреть - корова на льду в реале, это было бы незабываемо!

18:03

aliens01

а также в телогрейке и ушанке... Ну блин ляпнула в своём стиле

17:44

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